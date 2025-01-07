«Сити» хочет подписать Мармуша из «Айнтрахта» в январе. Сделка обойдется в 50 млн фунтов

«Ман Сити» намерен подписать Омара Мармуша.

Как сообщает The Athletic, «горожане» стремятся оформить трансфер нападающего «Айнтрахта » уже в январе. Египтянин обойдется «Сити » примерно в 50 миллионов фунтов.

25-летний Мармуш занимает второе место среди лучших бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне после Харри Кейна с 13 голами и семью результативными передачами. «Айнтрахт» не хочет отпускать игрока. Контракт Мармуша рассчитан еще на два сезона, и изначально его продажа планировалась на лето 2025 года.

В «Сити» считают, что благодаря своей скорости и способности играть на разных атакующих позициях он сможет быстро адаптироваться в АПЛ .