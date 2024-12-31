«Арсенал» опережает «Челси», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Ньюкасл» в борьбе за Мармуша. Форвард «Айнтрахта» – второй бомбардир Бундеслиги (CaughtOffside)

Элитные клубы АПЛ поборются за подписание Омара Мармуша.

По данным CaughtOffside, 25-летний форвард и «Айнтрахт» не пришли к согласию на недавних переговорах о продлении контракта. Текущее соглашение египтянина с клубом из Франкфурта рассчитано до 2027 года.

Ситуация привлекла внимание ряда крупных клубов АПЛ , сообщается, что «Арсенал » уже связался с «Айнтрахтом » по поводу Мармуша.

«Челси » и «Ливерпуль » также внимательно следят за ситуацией. Отмечается, что «Астон Вилла» и «Ньюкасл» могут стать еще двумя претендентами на подписание игрока.

На счету Мармуша 18 голов и 9 результативных передач в 24 матчах за клуб в этом сезоне – он лучший бомбардир «Айнтрахта».

Кроме того, Мармуш идет вторым в списке бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне с 13 голами. Его опережает только Харри Кейн (14 голов).