«Арсенал» опережает «Челси», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Ньюкасл» в борьбе за Мармуша. Форвард «Айнтрахта» – второй бомбардир Бундеслиги (CaughtOffside)
Элитные клубы АПЛ поборются за подписание Омара Мармуша.
По данным CaughtOffside, 25-летний форвард и «Айнтрахт» не пришли к согласию на недавних переговорах о продлении контракта. Текущее соглашение египтянина с клубом из Франкфурта рассчитано до 2027 года.
Ситуация привлекла внимание ряда крупных клубов АПЛ, сообщается, что «Арсенал» уже связался с «Айнтрахтом» по поводу Мармуша.
«Челси» и «Ливерпуль» также внимательно следят за ситуацией. Отмечается, что «Астон Вилла» и «Ньюкасл» могут стать еще двумя претендентами на подписание игрока.
На счету Мармуша 18 голов и 9 результативных передач в 24 матчах за клуб в этом сезоне – он лучший бомбардир «Айнтрахта».
Кроме того, Мармуш идет вторым в списке бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне с 13 голами. Его опережает только Харри Кейн (14 голов).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CaughtOffside
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