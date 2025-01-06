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Кобелев о вылете «Динамо» из РПЛ в 2016-м: «Не самое страшное в той ситуации – клуб мог прекратить существование, как «Анжи». Очищение должно было произойти»

Андрей Кобелев сравнил с очищением вылет «Динамо» из Мир РПЛ в сезоне-2015/16.

– Почему вы решили вернуться в клуб в 2015 году?

– Было понятно, что ситуация в 2015 году была очень сложная. Она была близка к взрыву. Клуб дорого покупал игроков, давал им огромные деньги, но все это делалось в кредит. Это и засасывало «Динамо» в яму. Хорошо, что тогда клуб не вылетел во Вторую лигу после 2016 года.

– Вы понимали глубину этой ситуации?

– Я же взрослый человек. Я понимал, что у «Динамо» огромные долги. Но благодаря центральному совету и Владимиру Егоровичу Проничеву клуб остался на плаву, а не ушел в любительский футбол. Ситуация доходила до того, что вечером я надеялся на один состав, а утром мне говорили, что один из футболистов уходит.

Сложилась ситуация, которая давила не только на меня, но и на игроков. Они видели, что один человек уехал, второй уехал, об этом шли разговоры в раздевалке. Конечно, это не способствовало хорошей атмосфере. Но очищение должно было произойти. Если бы его не было, мы бы не видели сегодняшнюю команду.

– В 2016 году «Динамо» правда могло стать любительским клубом?

– У клуба было огромное количество долгов. Кто бы их закрыл?

Такая же ситуация была в «Анжи». Когда футболисты получали непомерные деньги, которые не должны были получать. Когда в клубе было 30-40 футболистов. Что тогда случилось с «Анжи»? Оно лопнуло и его до сих пор нет.

То же самое могло произойти с «Динамо». Клуб мог прекратить существование, как «Анжи». Но центральный совет минимизировал потери. В итоге долги вернули, с игроками расплатились. Теперь команда принадлежит ВТБ и прекрасно себя чувствует.

– Вылет – не худшее, что в итоге произошло с «Динамо»?

– Однозначно. Хотя это тоже не самое приятное явление. Но вылет в той ситуации – не самое страшное, что могло произойти. Я знал, на что иду, и был к этому готов, – сказал бывший главный тренер бело-голубых.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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ВТБ
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