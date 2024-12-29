Кобелев о «Динамо»: «Есть футболисты хорошего уровня, но никто не прогрессирует»

Андрей Кобелев считает, что никто из футболистов «Динамо» не прогрессирует.

«В этом сезоне после первой его части у «Динамо » даже больше очков, чем в прошлом. Но происходит расслоение чемпионата: есть пять-шесть первых команд и остальные. У «Динамо» есть футболисты хорошего уровня, но никто не прогрессирует.

«Динамо» участвует в чемпионской гонке? Участвует. Есть хорошие футболисты? Есть. Но что будет в итоге – мы увидим», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

По итогам первой части сезона Мир РПЛ «Динамо» с 35 очками находится на четвертой строчке.