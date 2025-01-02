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  • «Весной будет другой «Зенит» и другой Вендел. Нельзя говорить, что клуб выпал из гонки за титул». Деменко о сине-бело-голубых
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«Весной будет другой «Зенит» и другой Вендел. Нельзя говорить, что клуб выпал из гонки за титул». Деменко о сине-бело-голубых

Максим Деменко оценил шансы «Зенита» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 18 туров петербуржцы занимают в таблице второе место, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

«Конечно, «Зенит» критикуют, но это по причине того, что команда не занимает первое место, как это обычно принято. Ребята привыкли быть первыми, но они ушли на перерыв вторыми. Взять того же Вендела, он является одним из лидеров «Зенита».

Думаю, весной это будет другой «Зенит» и другой Вендел, нельзя говорить, что «Зенит» выпал из гонки за титул, борьба за чемпионство будет очень интересной», —  сказал бывший футболист «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
logoМаксим Деменко
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