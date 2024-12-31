«МЮ» впервые за 35 лет завершил календарный год ниже 7-й строчки в таблице чемпионата Англии. Команда идет на 14-м месте, в 1989-м было 15-е

«МЮ» впервые за 35 лет завершил календарный год ниже 7-й строчки в таблице.

Команда под руководством Рубена Аморима проиграла «Ньюкаслу » в 19-м туре АПЛ .

Таким образом, «Манчестер Юнайтед » завершил 2024-й год на 14-м месте в таблице с 22 очками в 19 играх.

Это первый случай за 35 лет, когда клуб завершил календарный год ниже 7-й строчки в таблице.

В прошлый раз это было в сезоне-1989/90, когда «МЮ» шел 15-м в таблице чемпионата Англии.

По итогам турнира команда под руководством Алекса Фергюсона заняла 13-е место, но квалифицировалась в розыгрыш Кубка кубков за счет победы в Кубке Англии.

«МЮ» в семи очках от зоны вылета. У Аморима 4 поражения подряд – а впереди «Ливерпуль» и «Арсенал»