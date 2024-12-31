«МЮ» впервые за 35 лет завершил календарный год ниже 7-й строчки в таблице чемпионата Англии. Команда идет на 14-м месте, в 1989-м было 15-е
«МЮ» впервые за 35 лет завершил календарный год ниже 7-й строчки в таблице.
Команда под руководством Рубена Аморима проиграла «Ньюкаслу» в 19-м туре АПЛ.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» завершил 2024-й год на 14-м месте в таблице с 22 очками в 19 играх.
Это первый случай за 35 лет, когда клуб завершил календарный год ниже 7-й строчки в таблице.
В прошлый раз это было в сезоне-1989/90, когда «МЮ» шел 15-м в таблице чемпионата Англии.
По итогам турнира команда под руководством Алекса Фергюсона заняла 13-е место, но квалифицировалась в розыгрыш Кубка кубков за счет победы в Кубке Англии.
«МЮ» в семи очках от зоны вылета. У Аморима 4 поражения подряд – а впереди «Ливерпуль» и «Арсенал»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BBC
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