Фанаты «Ман Сити» пели «Мы не вылетаем!» после гола Савио «Лестеру»
Болельщики «Манчестер Сити» с иронией отреагировали на гол команды.
«Горожане» обыграли «Лестер» на выезде в 19-м туре АПЛ (2:0).
После первого гола, забитого Савио Морейрой на 21-й минуте, фанаты гостей начали петь: «Мы не вылетаем, мы не вылетаем! «Сити» не вылетает!»
Песня была исполнена на мотив композиции Three Lions (Football’s Coming Home).
«Манчестер Сити» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. Команда выиграла 2 из 14 последних матчей во всех турнирах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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