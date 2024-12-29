Фанаты «Ман Сити» пели «Мы не вылетаем!» после гола Савио «Лестеру»

Болельщики «Манчестер Сити» с иронией отреагировали на гол команды.

«Горожане» обыграли «Лестер » на выезде в 19-м туре АПЛ (2:0).

После первого гола, забитого Савио Морейрой на 21-й минуте, фанаты гостей начали петь: «Мы не вылетаем, мы не вылетаем! «Сити» не вылетает!»

Песня была исполнена на мотив композиции Three Lions (Football’s Coming Home).

«Манчестер Сити » занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 31 очко. Команда выиграла 2 из 14 последних матчей во всех турнирах.