В «Барсе» верят, что Ямаль восстановится к Суперкубку Испании
В «Барселоне» верят, что Ламин Ямаль восстановится к Суперкубку Испании.
Вингер получил травму голеностопа 15 декабря в матче с «Леганесом» (0:1) и не смог принять участие в игре против «Атлетико».
Сообщалось, что Ямаль может пропустить от трех до четырех недель, что ставило под сомнение его участие в Суперкубке Испании.
Как пишет Marca, в «Барселоне» на этот счет настроены оптимистично и ожидают, что Ямаль успеет восстановиться к первому матчу Суперкубка против «Атлетика», который состоится 8 января в Саудовской Аравии.
Восстановление игрока проходит успешно, через несколько дней Ламин должен вернуться к тренировкам с остальными игроками.
Несмотря на это, клуб намерен проявить осторожность. Решение о включении Ямаля в состав примет Ханси Флик.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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