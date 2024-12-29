В «Барсе» верят, что Ямаль восстановится к Суперкубку Испании

В «Барселоне» верят, что Ламин Ямаль восстановится к Суперкубку Испании.

Вингер получил травму голеностопа 15 декабря в матче с «Леганесом» (0:1) и не смог принять участие в игре против «Атлетико».

Сообщалось, что Ямаль может пропустить от трех до четырех недель, что ставило под сомнение его участие в Суперкубке Испании.

Как пишет Marca, в «Барселоне» на этот счет настроены оптимистично и ожидают, что Ямаль успеет восстановиться к первому матчу Суперкубка против «Атлетика», который состоится 8 января в Саудовской Аравии.

Восстановление игрока проходит успешно, через несколько дней Ламин должен вернуться к тренировкам с остальными игроками.

Несмотря на это, клуб намерен проявить осторожность. Решение о включении Ямаля в состав примет Ханси Флик.