Суд взыскал с Зобнина задолженность по коммунальным услугам

С Романа Зобнина взыскали задолженность по коммунальным услугам.

Мировой судья судебного участка района Покровское‑Стрешнево города Москвы принял решение взыскать с полузащитника «Спартака » задолженность по взносам за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

Вердикт опубликован на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы. Сумма взыскания не уточняется.

Истцом по делу выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.