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Суд взыскал с Зобнина задолженность по коммунальным услугам

С Романа Зобнина взыскали задолженность по коммунальным услугам.

Мировой судья судебного участка района Покровское‑Стрешнево города Москвы принял решение взыскать с полузащитника «Спартака» задолженность по взносам за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

Вердикт опубликован на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы. Сумма взыскания не уточняется. 

Истцом по делу выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: портал Единого информационного пространства мировых судей Москвы
logoРоман Зобнин
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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