Суд взыскал с Зобнина задолженность по коммунальным услугам
С Романа Зобнина взыскали задолженность по коммунальным услугам.
Мировой судья судебного участка района Покровское‑Стрешнево города Москвы принял решение взыскать с полузащитника «Спартака» задолженность по взносам за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.
Вердикт опубликован на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы. Сумма взыскания не уточняется.
Истцом по делу выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Опубликовал: Алексей Белоус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем