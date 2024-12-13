Зобнин о вылете «Динамо» из РПЛ в 2016-м: «Спартак» нас похоронил: если бы они обыграли «Уфу», мы бы сохранились. Все виноваты – от руководителя до игроков»
– Никто не верил, что «Динамо» может вылететь, но это стало реальностью. Как ты сам объясняешь, почему эта команда оказалась там?
– Я не хочу никого, честно, обвинять. А «Спартак» нас похоронил, по-моему. Они были с «Уфой». Если бы они обыграли бы «Уфу», то мы бы сохранились. Но так получилось, бывает такое в футболе, что очень много очков потеряли, с учетом того, что состав, в принципе, нормальный был, хороший, футболистов очень много с именем было. Ну, не набрали свои очки где-то.
Никто не верил в это. А кого мне обвинять? Футболисты виноваты. Все виноваты. От руководителя до футболистов, – сказал бывший полузащитник «Динамо», а ныне «Спартака» в ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Зобнин о развале чемпионского «Спартака»: «Думал, мы еще раза три выиграем этим составом. Возможно, отношения испортились внутри команды. Я ни с кем не ругался»
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