Зобнин о вылете «Динамо» из РПЛ в 2016-м: «Спартак» нас похоронил: если бы они обыграли «Уфу», мы бы сохранились. Все виноваты – от руководителя до игроков»

Роман Зобнин высказался о вылете «Динамо» из РПЛ в 2016 году.

– Никто не верил, что «Динамо» может вылететь, но это стало реальностью. Как ты сам объясняешь, почему эта команда оказалась там?

– Я не хочу никого, честно, обвинять. А «Спартак» нас похоронил, по-моему. Они были с «Уфой». Если бы они обыграли бы «Уфу», то мы бы сохранились. Но так получилось, бывает такое в футболе, что очень много очков потеряли, с учетом того, что состав, в принципе, нормальный был, хороший, футболистов очень много с именем было. Ну, не набрали свои очки где-то.

Никто не верил в это. А кого мне обвинять? Футболисты виноваты. Все виноваты. От руководителя до футболистов, – сказал бывший полузащитник «Динамо», а ныне «Спартака» в ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Зобнин о развале чемпионского «Спартака»: «Думал, мы еще раза три выиграем этим составом. Возможно, отношения испортились внутри команды. Я ни с кем не ругался»