Фанаты «Лидса» пели о ненависти Соломона к Палестине на матче со «Стоком». Клуб осудил их: «Придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к любым проявлениям дискриминации»

«Лидс» осудил болельщиков за песню про ненависть к Палестине.

В соцсетях появился ролик, снятый во время матча «Сток Сити » – «Лидс » (0:2) в 23-м туре Чемпионшипа. В нем фанаты гостей поют об израильском игроке своей команды: «Я думаю про Манора Соломона , а он ненавидит Палестину». Кричалка была исполнена на мотив песни Do Wah Diddy Diddy группы Manfred Mann.

Клуб осудил поведение этой группы болельщиков.

«Дискриминационные высказывания или скандирования неприемлемы и могут привести к тому, что у болельщиков возникнут проблемы с законом. Клуб осуждает такое поведение и придерживается политики абсолютной нетерпимости к любым проявлениям дискриминации.

Во всех английских футбольных лигах действуют жесткие меры и санкции для борьбы с незаконным поведением на футбольных аренах, и это включает, помимо прочего, дискриминационное поведение и скандирования о трагедиях», – заявил представитель «Лидса».

Отмечается, что в Футбольной ассоциация Англии знают об этой ситуации.