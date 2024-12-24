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«Тур» получил техническое поражение в 1/32 Кубка Франции против «Лорьяна» из-за проблем с безопасностью для зрителей. Клуб подал апелляцию

«Туру» присудили техническое поражение в игре с «Лорьяном» в Кубке Франции.

Встреча 1/32 финала Кубка Франции «Тур» – «Лорьян», которая должна была пройти в субботу, не состоялась по соображениям безопасности.

«Префектура Эндр и Луара и мэрия Тура пришли к выводу, что футбольный клуб «Тур» не был в состоянии организовать мероприятие с соблюдением требований безопасности для приема зрителей», – говорится в сообщении FFF (Федерации футбола Франции), опубликованном в субботу днем.

«Мы разбираемся, что именно помешало организации этой встречи. Могу лишь сообщить, что мы заключили договор с частной охранной компанией и перечислили все необходимые средства заранее, как это требовал поставщик услуг», – заявил президент «Тура» Иван Десмет в субботу вечером.

Согласно La Nouvelle République, первый план обеспечения безопасности, предложенный клубом, был одобрен префектурой Эндр и Луара. Однако, по данным издания, Асан Хаддад, приближенный к президенту, вмешался позже, чтобы пересмотреть распределение охранных сил. Этот второй вариант, отклоненный властями, вызвал путаницу. Клуб попытался в последний момент вернуться к первоначальному плану, но безуспешно.

В понедельник комиссия вынесла решение по матчу, возложив ответственность за его отмену на «Тур». Команде засчитано техническое поражение. Таким образом, ФК Лорьян проходит в 1/16 финала и сыграет на выезде против «Кана».

«Тур» подал апелляцию.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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