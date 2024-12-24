Уваров о том, когда «Динамо» станет чемпионом: «Если начну в синагогу ходить — наверное, станут. Пока не хожу — все-таки я православный»

Александр Уваров отшутился на вопрос, когда московское «Динамо» выиграет Мир РПЛ.

— Когда уже «Динамо» станет чемпионом?

— Да сам жду не дождусь! Если начну в синагогу ходить — наверное, станут (смеется). Пока не хожу — все-таки я православный. Но, наверное, надо пойти, чтоб наконец взяли золото, — сказал бывший вратарь «Динамо», а ныне тренер в системе «Маккаби» из Тель-Авива.

После 18 туров бело-голубые занимают в таблице 4-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 4 очка.