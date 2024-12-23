Дюков про Суперлигу: «Проект вреден для футбола и его развития, не верю в него. Оттуда к нам никто не обращался»

Александр Дюков не верит в Суперлигу Европы.

«Оттуда к нам никто не обращался. Никаких официальных или неофициальных предложений не было.

Что касается моего личного отношения к Суперлиге, то я в этот проект не верю. Более того, считаю, что он вреден для футбола и его развития.

Гипотетическую возможность нашего участия там пока точно не имеет смысла обсуждать», – сказал президент РФС .

Ребрендинг Суперлиги: 96 клубов (с участием России!), 4 дивизиона, отбор – через чемпионаты