Дюков про Суперлигу: «Проект вреден для футбола и его развития, не верю в него. Оттуда к нам никто не обращался»
Александр Дюков не верит в Суперлигу Европы.
«Оттуда к нам никто не обращался. Никаких официальных или неофициальных предложений не было.
Что касается моего личного отношения к Суперлиге, то я в этот проект не верю. Более того, считаю, что он вреден для футбола и его развития.
Гипотетическую возможность нашего участия там пока точно не имеет смысла обсуждать», – сказал президент РФС.
Ребрендинг Суперлиги: 96 клубов (с участием России!), 4 дивизиона, отбор – через чемпионаты
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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