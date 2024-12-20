«МЮ» покупает защитника «Серро Портеньо» Леона за 4+3 млн долларов, документы подписаны. Игрок приедет летом, после 18-летия
«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере парагвайского футболиста.
Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что Диего Леон из «Серро Портеньо» подписал все документы о переходе в английский клуб. Он присоединится к команде летом 2025 года, когда ему уже исполнится 18 лет.
Манкунианцы заплатят 4 млн долларов. Также предусмотрены бонусы: выплат в размере 1 млн добиться будет легко, а вот получить еще 2-3 млн «Серро Портеньо» будет очень тяжело.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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