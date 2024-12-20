«МЮ» покупает защитника «Серро Портеньо» Леона за 4+3 млн долларов, документы подписаны. Игрок приедет летом, после 18-летия

«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере парагвайского футболиста.

Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что Диего Леон из «Серро Портеньо» подписал все документы о переходе в английский клуб. Он присоединится к команде летом 2025 года, когда ему уже исполнится 18 лет.

Манкунианцы заплатят 4 млн долларов. Также предусмотрены бонусы: выплат в размере 1 млн добиться будет легко, а вот получить еще 2-3 млн «Серро Портеньо » будет очень тяжело.