«Челси» победил во всех матчах общего этапа Лиги конференций с общим счетом 26:5

«Челси» добился максимального результата на общем этапе Лиги конференций.

Команда Энцо Марески сегодня разгромила «Шэмрок Роверс » (5:1) в 6-м туре.

Теперь на ее счету 18 очков, отрыв от ближайшего преследователя, «Витории» Гимараэш, составляет 4 балла. «Синие» вышли в плей-офф Лиги конференций с первого места, забив за 6 туров 26 мячей и пропустив 5.

«Челси» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 26:8. Поражений нет 11 игр – с октября