Adidas представил эксклюзивные розовые бутсы Ямаля с названием «LY304»
Adidas презентовал эксклюзивные бутсы Ламина Ямаля.
Бутсы розового цвета под названием «F50 LY304» посвящены выступлению вингера «Барселоны» в прошлом сезоне, в котором он выиграл Евро-2024 вместе со сборной Испании, а также был признан лучшим футболистом в возрасте до 21 года.
«Вдохновленный личными предпочтениями, Ямаль выбрал розовый цвет в качестве основного тона, а характерный логотип F50 был заменен золотыми цифрами «304» как дань уважения почтовому индексу его родного города (Ямаль родился в Эсплугес-де-Льобрегат, но вырос в районе Рокафонда города Матаро – Спортс’‘)», – говорится в тексте Marca.
Фото: x.com/adidasfootball
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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