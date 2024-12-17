Еремякин покинул пост президента «Оренбурга». Волженкин займет его место или станет гендиректором, Ибрагимов – спортивным директором.
В «Оренбурге» произойдет смена руководства.
К назначению на пост генерального директора клуба близок Кирилл Волженкин, об этом сообщает «Чемпионат».
Фаворитом на должность спортивного директора является Исмаил Ибрагимов.
Оба функционера прежде работали на соответствующих постах в «Балтике».
Согласно данным «Матч ТВ», Василий Еремякин покинул пост президента «Оренбурга». Как сообщает источник, Волженкин займет именно этот пост.
Ранее с должности спортивного директора клуба ушел Дмитрий Андреев, который был отстранен от футбольной деятельности.
«Оренбург» находится на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице Мир РПЛ в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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