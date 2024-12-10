Игроки «Вест Хэма» поддержали Микаила Антонио после ужасающей автокатастрофы

Игроки «Вест Хэма» поддержали товарища по команде Микаила Антонио после жуткой автокатастрофы. Звезды «Хаммерс» надели футболки с именем и номером Антонио перед матчем с «Вулвз» на лондонском стадионе.

Антонио попал в автокатастрофу в субботу. 34-летний футболист чудом спасся, его пришлось вытаскивать из Ferrari FF стоимостью 260 000 фунтов. Антонио не справился с управлением и врезался в дерево.

Форвард почти час находился в ловушке среди обломков, прежде чем был доставлен вертолетом с места происшествия в больницу, где его прооперировали.

Этот инцидент поверг всю Премьер-лигу в шок, особенно «Вест Хэм». Товарищ Антонио по команде Джеррод Боуэн перед матчем с «Вулвз» сказал: «Мик играет здесь дольше, чем я, все его любят. Он важен для команды. Эти несколько часов в субботу были трудными. Он не просто товарищ по команде, он наш друг, он был нашим другом на протяжении многих лет. А также отец прекрасных детей. И вы видите, как его поддерживают, я просто хочу сказать спасибо всем вам за это».

Болельщики выразили свою поддержку на девятой минуте, аплодируя стоя своему рекордсмену по количеству забитых мячей в Премьер-лиге.

Томаш Соучек посвятил Антонио забитый гол на 54-й минуте матча, подняв девять пальцев в знак вверх.