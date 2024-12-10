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Дуарте о «Спартаке» в ЛЧ: «Мы смогли бы достойно выступить, у нас собралась хорошая команда. Надеемся, что скоро сможем там играть»

Алексис Дуарте считает, что «Спартак» достойно бы выступил в Лиге чемпионов.

– Не угнетает отсутствие еврокубков?

– Всем нам хотелось бы участвовать в европейских турнирах. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится и мы сможем там играть. Лига чемпионов – мечта каждого футболиста.

– Как думаешь, этот «Спартак» был бы конкурентоспособным в переформатированной ЛЧ?

– Думаю, да. У нас собралась хорошая команда. Мне кажется, мы смогли бы достойно выступить, – сказал защитник «Спартака».

Дуарте назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Достаточно посмотреть, сколько людей приходит на выезде. В каждой игре мы чувствуем поддержку»

Алексис Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионство. Мы набрали отличный ход, и у нас огромное желание»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСпартак
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