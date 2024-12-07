Александр Тихонов о словах Федорищева про коррупцию: «Это дело все же погасят, думаю. У нас только в редком случае кого-то привлекают к ответственности» 

Александр Тихонов оценил слова Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

Ранее губернатор Самарской области заявил, что один и функционеров «Крыльев Советов » сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Нашим футболом руководит не РФС , а отдельная контора, которая не подчиняется никому. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что в любом хоккейном клубе бюджет раза в два меньше, чем в любом футбольном клубе. Разве это нормальное явление?

Я согласен с позицией губернатора Самарской области и скажу прямо: если кто-то залез в карман государства или спортивного клуба, то ему прямой путь в тюрьму. Хочу лично передать Вячеславу Федорищеву огромное спасибо за такие заявления и желаю ему все довести до конца.

Но я думаю, что это дело все же погасят. У нас за эти годы научились настолько хорошо уходить от нарушений закона, что только в каком-либо редком случае кого-то все же привлекают к ответственности. И я думаю, что в Москве все эти футбольные дела потушат», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко