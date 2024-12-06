Срджан Бабич: «У меня есть новогоднее желание: стать чемпионом со «Спартаком»
Срджан Бабич мечтает о победе в Мир РПЛ со «Спартаком».
«У меня есть футбольное новогоднее желание. Это быть чемпионом РПЛ со «Спартаком», – сказал защитник «Спартака» после матча с «Краснодаром».
«Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах.
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