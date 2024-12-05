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Пономарев о Бабиче: «Повидло дешевое. Только руками соперника хватать может, зараза такая, пускай в регби идет. У него нет никакого таланта»

Владимир Пономарев раскритиковал Срджана Бабича за игру с «Краснодаром».

В матче 17-го тура Мир российской Премьер-лиги «Спартак» одержал гостевую победу со счетом 3:0. Защитник красно-белых провел на поле все 90 минут и отметился желтой карточкой.

«У футболиста Бабича нет никакого таланта. Он может только руками соперника хватать. Меня возмутила его игра против «Краснодара» в последнем матче. Это ужас какой-то!

Хоть бы внимание на это какое-то обращали. Нельзя так в футбол играть. Пускай в регби идет. Надо же играть на опережение, читать игру.

Сам «Спартак» играл прекрасно, обалденно, мне понравилось. Но вот этот гад все впечатление портил! Зараза такая. Противно на него смотреть было.

Вот он дешевое повидло, скорее всего», – сказал бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.

«Захарян – пешеход по меркам Испании. В РПЛ совсем другие скорости и уровень сопротивления. Он оказался просто не готов к высокому темпу». Пономарев об Арсене

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
Владимир Алексеевич Пономарев
logoпремьер-лига Россия
logoСрджан Бабич
logoСпартак
logoКраснодар
брань
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