Черчесов о гонке в РПЛ: «У меня нет фаворита. Ни одна команда не проходит без спадов. Это не только у нас, но и во всем мире»
Станислав Черчесов не видит фаворита в чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Краснодар» на 1 очко, «Спартак» и «Локомотив» – на 5.
«Меня ничего не удивляет в нынешнем сезоне РПЛ. Первая часть чемпионата заканчивается. Видно, что ни одна команда не проходит без спадов. Это не только у нас, но и во всем мире. Кто-то начал хорошо, кто-то в середине добавил, кто-то, наоборот, в конце.
Перерыв большой. В этом перерыве может многое поменяться: в плане трансферов, подготовки. История показывает, что те, кто были хороши сейчас, могут быть не очень потом. Или наоборот. У меня нет фаворита в РПЛ. Я занят и концентрируюсь на своей работе», — сказал тренер сборной Казахстана.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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