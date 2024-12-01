Мусаев о проблемах «Краснодара»: «У нас силы не безграничны. Ужасная логистика. Все играют с нами как с лидером. Если проигрываем 0:3 – плохо сыграли, а я плохо сработал»
Мурад Мусаев объяснил, с какими проблемами сталкивается «Краснодар».
Сегодня «быки» были разгромлены «Спартаком» в Мир РПЛ – 0:3.
– Пропустили два относительно легких гола, проиграли в этих моментах единоборства. После этого была растерянность в наших действиях, проиграли много дуэлей, потеряли центр поля…
– С чем связана череда неудач? С предыдущим соперником команда должна была побеждать.
– С кем? С «Химками»?
– Да.
– Это вам так кажется, что должны. У нас силы не безграничны. Ужасная логистика. Все играют с нами как с лидером.
Сегодня был плохой день. Плохой матч. Ничего, надо найти силы. Если мы проигрываем 0:3, то мы плохо сыграли. И я плохо сработал как тренер, – сказал главный тренер «Краснодара».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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