Мусаев о проблемах «Краснодара»: «У нас силы не безграничны. Ужасная логистика. Все играют с нами как с лидером. Если проигрываем 0:3 – плохо сыграли, а я плохо сработал»

Мурад Мусаев объяснил, с какими проблемами сталкивается «Краснодар».

Сегодня «быки» были разгромлены «Спартаком » в Мир РПЛ – 0:3.

– Пропустили два относительно легких гола, проиграли в этих моментах единоборства. После этого была растерянность в наших действиях, проиграли много дуэлей, потеряли центр поля…

– С чем связана череда неудач? С предыдущим соперником команда должна была побеждать.

– С кем? С «Химками»?

– Да.

– Это вам так кажется, что должны. У нас силы не безграничны. Ужасная логистика. Все играют с нами как с лидером.

Сегодня был плохой день. Плохой матч. Ничего, надо найти силы. Если мы проигрываем 0:3, то мы плохо сыграли. И я плохо сработал как тренер, – сказал главный тренер «Краснодара ».