Карпин о матчах «Ростова» с «Зенитом» в 1/2 Кубка: «Московский клуб был бы предпочтительнее с точки зрения логистики»
Валерий Карпин оценил жеребьевку Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
В полуфинале турнира «Ростов» встретится «Зенитом».
«Не могу сказать, что «Зенит» – худший вариант. Все другие соперники, которые могли достаться, не являются более лучшим вариантом.
Единственное, московский клуб был бы предпочтительнее с точки зрения логистики», — сказал тренер «Ростова».
В другом полуфинале ЦСКА сыграет с «Динамо».
Первые матчи полуфиналов Пути РПЛ пройдут 11-13 марта 2025 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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