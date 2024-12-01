Карпин о матчах «Ростова» с «Зенитом» в 1/2 Кубка: «Московский клуб был бы предпочтительнее с точки зрения логистики» 

Валерий Карпин оценил жеребьевку Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

В полуфинале турнира «Ростов» встретится «Зенитом ».

«Не могу сказать, что «Зенит» – худший вариант. Все другие соперники, которые могли достаться, не являются более лучшим вариантом.

Единственное, московский клуб был бы предпочтительнее с точки зрения логистики», — сказал тренер «Ростова ».

В другом полуфинале ЦСКА сыграет с «Динамо ».

Первые матчи полуфиналов Пути РПЛ пройдут 11-13 марта 2025 года.