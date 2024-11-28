Владелец «Лестера» Сривадханапрабха раскритиковал игроков за вечеринку после поражения от «Челси». На ней был плакат «Энцо, я скучаю по тебе» о Мареске
В субботу «Лестер» проиграл дома «Челси» (1:2) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. После него игроки отправились в Копенгаген на заранее согласованную рождественскую вечеринку.
На ней игроки «Лестера» веселились в ночном клубе, а на фотографиях и видео была видна надпись «Энцо, я скучаю по тебе» с отсылкой к бывшему главному тренеру Энцо Мареске, возглавляющему «синих».
На встрече, состоявшейся во вторник на тренировочной базе клуба, Сривадханапрабха сказал игрокам, что сцены на видео были несвоевременными и не соответствовали имиджу «Лестера» как семейного клуба.
Он также отметил, что футболисты подвели нынешнего тренера Стива Купера, который был уволен после поражения от «Челси».
«Лестер» идет на 16-м месте в АПЛ, набрав 10 очков в 12 играх.
Ван Нистелрой возглавит «Лестер». Объявить могут до матча с «Брентфордом» в субботу (The Telegraph)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий