Владелец «Лестера» Сривадханапрабха раскритиковал игроков за вечеринку после поражения от «Челси». На ней был плакат «Энцо, я скучаю по тебе» о Мареске

Владелец «Лестера» Айаватт Сривадханапрабха раскритиковал игроков за вечеринку.

В субботу «Лестер » проиграл дома «Челси» (1:2) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. После него игроки отправились в Копенгаген на заранее согласованную рождественскую вечеринку.

На ней игроки «Лестера» веселились в ночном клубе, а на фотографиях и видео была видна надпись «Энцо, я скучаю по тебе» с отсылкой к бывшему главному тренеру Энцо Мареске , возглавляющему «синих».

На встрече, состоявшейся во вторник на тренировочной базе клуба, Сривадханапрабха сказал игрокам, что сцены на видео были несвоевременными и не соответствовали имиджу «Лестера » как семейного клуба.

Он также отметил, что футболисты подвели нынешнего тренера Стива Купера , который был уволен после поражения от «Челси».

«Лестер» идет на 16-м месте в АПЛ , набрав 10 очков в 12 играх.

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