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  • Писарев о «Спартаке»: «Будет бороться за звание «чемпиона Москвы», слишком много потеряно. Хотя по мне такую команду должно интересовать только 1-е место, за 2-е Карпина увольняли»
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Писарев о «Спартаке»: «Будет бороться за звание «чемпиона Москвы», слишком много потеряно. Хотя по мне такую команду должно интересовать только 1-е место, за 2-е Карпина увольняли»

Николай Писарев считает, что «Спартак» поборется за звание «чемпиона Москвы».

После 16 туров красно-белые занимают 4-е место в таблице Мир РПЛ с 31 очком. Столько же у московского «Динамо», выше идут «Зенит» (39), «Краснодар» (38) и «Локомотив» (34). 

«Я думаю, что «Спартак» будет бороться за звание «чемпиона Москвы». Слишком много потеряно, я не думаю, что такая стабильность сейчас есть у «Спартака». Я более чем уверен, что так будет у всех. Сейчас полоса у «Спартака» хорошая. До этого была у «Краснодара», сейчас он немного «сдувается».

Сейчас у «Спартака» две игры – выезд в Краснодар и «Пари» дома. Важная игра в Краснодаре – как уйдут на паузу. Уйдут на паузу с гандикапом 10 очков от первого места – это не отыграть. Если обыграют «Краснодар», то там уже «Зенит» маячит. Хотя по мне, такую команду, как «Спартак», должно интересовать только первое место.

Потому что были времена, когда тот же Карпин занимал второе место и его увольняли, потому что это не место для «Спартака». Как мне всегда казалось и, наверное, болельщикам, которые уже понемногу привыкают, что «займем третье место, и это будет успех», – сказал тренер сборной России и бывший игрок «Спартака». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoКраснодар
logoЗенит
болельщики
logoДинамо Москва
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