Флик про 3:0 с «Брестом»: «Хорошо, что «Барса» так сыграла после 2:2 с «Сельтой». Мы могли забить больше, я счастлив»
Ханс-Дитер Флик доволен разгромом «Бреста» (3:0) в Лиге чемпионов.
«Я счастлив. Мы заслужили победу с разницей в три гола, могли забить даже больше, но я все равно доволен. Хорошо, что мы после игры с «Сельтой» показали такое выступление.
Команда помогает забивать Левандовскому все эти голы, за них стоит благодарить не только его. Он знает, что должен забивать, и у него все для этого есть, но и команда делает прекрасные вещи», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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