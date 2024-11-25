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Президент «Торпедо» о 2-м месте в Первой лиге: «Задача – играть в РПЛ. Кононов – фундаментальный тренер»

Президент «Торпедо» рассказал о задаче клуба.

После 20 туров черно-белые занимают в Мелбет Первой лиге 2-е место, отставая от «Балтики» на 2 очка.

- Результаты команды, которая много побеждает и является одним из главных претендентов на выход в РПЛ, вас удивляют?

– Нет. Мы ожидали такого результата и длительное время работали, чтобы его достичь. Эта работа не останавливается. Мы создали фундамент, который даст закономерный результат.

– Это не потолок «Торпедо»?

– Конечно, нет. Если вы обратили внимание, у нас молодая команда. Средний возраст игроков около 24 лет, хотя есть и возрастные футболисты. У команды все впереди, есть микроклимат и химия, которые дают результат. Сейчас нам важно прибавлять.

– У вас задача занять первое место по итогам сезона в Первой лиге?

– У нас задача – играть в Премьер-лиге, а уже там ставить свои цели в соответствии с уровнем клуба с такой историей.

Олег Кононов до «Торпедо» работал в «Сатурне» во Второй лиге, и у него там как-то скомкано все вышло...

– Не скомкано. Когда он работал, команда шла на первом месте.

– Я про то, что скомканным получился уход.

– Олег Георгиевич – фундаментальный тренер. Он ставит прежде всего игру, а не отдельные аспекты. Олегом Георгиевичем и всем штабом мы очень довольны. Будем делать все по максимуму, чтобы команда прогрессировала, – сказал Александр Волнушкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
logoТорпедо
Александр Волнушкин
logoПервая лига
logoОлег Кононов
logoпремьер-лига Россия
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