Президент «Торпедо» о 2-м месте в Первой лиге: «Задача – играть в РПЛ. Кононов – фундаментальный тренер»
После 20 туров черно-белые занимают в Мелбет Первой лиге 2-е место, отставая от «Балтики» на 2 очка.
- Результаты команды, которая много побеждает и является одним из главных претендентов на выход в РПЛ, вас удивляют?
– Нет. Мы ожидали такого результата и длительное время работали, чтобы его достичь. Эта работа не останавливается. Мы создали фундамент, который даст закономерный результат.
– Это не потолок «Торпедо»?
– Конечно, нет. Если вы обратили внимание, у нас молодая команда. Средний возраст игроков около 24 лет, хотя есть и возрастные футболисты. У команды все впереди, есть микроклимат и химия, которые дают результат. Сейчас нам важно прибавлять.
– У вас задача занять первое место по итогам сезона в Первой лиге?
– У нас задача – играть в Премьер-лиге, а уже там ставить свои цели в соответствии с уровнем клуба с такой историей.
– Олег Кононов до «Торпедо» работал в «Сатурне» во Второй лиге, и у него там как-то скомкано все вышло...
– Не скомкано. Когда он работал, команда шла на первом месте.
– Я про то, что скомканным получился уход.
– Олег Георгиевич – фундаментальный тренер. Он ставит прежде всего игру, а не отдельные аспекты. Олегом Георгиевичем и всем штабом мы очень довольны. Будем делать все по максимуму, чтобы команда прогрессировала, – сказал Александр Волнушкин.
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