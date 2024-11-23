У «Ювентуса» 1 победа над «Миланом» за 3,5 года. «Россонери» выиграли трижды
«Милан» потерпел лишь одно поражение от «Ювентуса» за три с половиной года.
Сегодня команды сыграли вничью (0:0) в 13-м туре Серии А.
Начиная с мая 2021 года клубы встречались 8 раз. Туринцы победили только 22 октября 2023-го, «россонери» за это время одержали три победы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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