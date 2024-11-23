У «Ювентуса» 1 победа над «Миланом» за 3,5 года. «Россонери» выиграли трижды

«Милан» потерпел лишь одно поражение от «Ювентуса» за три с половиной года.

Сегодня команды сыграли вничью (0:0) в 13-м туре Серии А. Начиная с мая 2021 года клубы встречались 8 раз. Туринцы победили только 22 октября 2023-го, «россонери» за это время одержали три победы.