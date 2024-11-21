«Ювентус» может купить Тальяфико у «Лиона» за 5 млн евро в январе
Николас Тальяфико может присоединиться к итальянскому топ-клубу.
По сведениям Corriere Dello Sport, защитник «Лиона», испытывающего финансовые проблемы, был предложен «Ювентусу», и руководство итальянского клуба серьезно относится к возможности подписать 32-летнего футболиста.
Отмечается, что аргентинец может быть приобретен в январе за 5 млн евро. Его профиль соответствует запросам «бьянконери», к тому же у Тальяфико есть итальянский паспорт.
В этом сезоне Николас сыграл в 5 матчах Лиги 1 и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
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