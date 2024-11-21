«Крылья Советов» встретятся с «Ахматом». Приходите поддержать самарцев в матче против грозненцев!
В 16-м туре Мир РПЛ «Крылья» сыграют с «Ахматом».
Матч пройдет в воскресенье, 24 ноября, в 15:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Самарцы после 15 туров идут на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 12-ю очками. Грозненцы же находятся на 15-й строчке, набрав девять очков.
В честь Дня матери в день матча с «Ахматом» все мамы могут получить билеты на игру в мобильном пункте МФЦ на «Солидарность Самара Арене». Подробности – в телеграм-канале клуба. «Крыльям» нужна ваша поддержка в домашнем матче против «Ахмата»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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