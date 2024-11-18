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Суд удовлетворил апелляцию Okko, признав незаконной приостановку «Телеспортом» в 2023-м договора на показ Евро-2024 и Евро-2028 («Р-Спорт»)

Суд признал незаконной приостановку «Телеспортом» договора с Okko на показ Евро.

Как сообщает «Р-Спорт», Девятый арбитражный апелляционный суд постановил, что приостановка «Телеспортом» договора о передаче Okko прав на показ Евро-2024 и Евро-2028 является незаконной.

14 ноября суд рассмотрел апелляционную жалобу Okko и отменил решение арбитражного суда Москвы, отклонившего иск онлайн-платформы к «Телеспорту» о незаконности приостановки договора, поданный в апреле. Вместе с этим по делу был принят новый судебный акт, содержание которого на тот момент не было известно.

Истец утверждает, что «Телеспорт» договором от 2 июля 2021 года передал Okko исключительные права на трансляцию двух чемпионатов Европы, включая отборочную стадию. В 2023 году «Телеспорт» уведомил сервис, что договор, действующий до 2028 года и полностью оплаченный авансом, приостанавливается с 31 августа по 31 декабря 2023 года.

По словам ответчика, основанием для приостановки договора послужило обнаружение «Телеспортом» фрагментов трансляций на интернет-ресурсах, не согласованных сторонами. Кроме того, Okko не ответил на запросы «Телеспорта» о предоставлении статистической информации, которую запрашивал УЕФА.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, согласился, что нарушения со стороны истца договора имели место, и приостановление было обоснованным. Апелляционный суд, в свою очередь, встал на сторону истца поддержал истца, заявившего, что договор предусматривал размещение фрагментов трансляций на аффилированных с Okko ресурсах, в том числе на сайте «Чемпионат». Суд также отметил, что истец отправил запрошенные УЕФА документы до начала приостановки договора.

«Действия ответчика по приостановлению действия прав истца и исполнению ответчиком обязательств по договору являлись необоснованными, основанными на создании ответчиком видимости нарушения договора истцом в отсутствие реального нарушения, что подпадает под понятие злоупотребление правом», – говорится в постановлении апелляционного суда.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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