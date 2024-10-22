Верховный суд оставил в силе взыскания с «Телеспорта» в пользу РФС на сумму 51 млн рублей и не взыскал 320 тысяч евро по договору от 2020 года о трансляции матчей Кубка России за пределами РФ
Верховный суд оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые взыскали с АО «Телеспорт Груп» по иску РФС более 51 миллиона рублей задолженности по договору на освещение матчей Кубка России в 2021-2022 годах, но отказались взыскать с ответчика еще 320 тысяч евро, сообщает «Р-Спорт».
РФС просил признать незаключенным договор от 4 августа 2020 года в части передачи «Телеспорту» прав на освещение матчей Фонбет Кубка России посредством технологии «потоковое видео» для букмекерских контор за пределами России и взыскать с ответчика 320 тысяч евро в качестве применения последствий – в такую сумму была оценена стоимость этих прав.
Суд отказался взыскать с «Телеспорта» 320 тысяч евро, сославшись на обстоятельства, установленные в параллельном споре. РФС пытался доказать, что передал «Телеспорту» права на потоковое видео для показа матчей Кубка России за пределами РФ «под влиянием заблуждения и в результате недобросовестных действий ответчика», но этот иск был отклонен.
Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу РФС, просившего передать дело на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам.
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