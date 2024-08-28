«Милан» отдал Адли в аренду «Фиорентине» за 1,5 млн евро с правом выкупа за 10,5 млн

Ясин Адли перешел из «Милана» в «Фиорентину».

«Фиалки» объявили об аренде 24-летнего полузащитника «россонери» с правом выкупа.

По данным журналиста Николо Скиры, стоимость аренды составит 1,5 млн евро. В случае реализации опции выкупа за 10,5 млн евро игрок подпишет контракт до 2029 года.

В своем последнем сезоне в составе «Милана» Адли провел 33 матча в Серии А, Кубке Италии, Лиге чемпионов и Лиге Европы, забив один гол. Его статистика – здесь.

Фото: acffiorentina.com