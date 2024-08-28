«Милан» отдал Адли в аренду «Фиорентине» за 1,5 млн евро с правом выкупа за 10,5 млн

Теги Милан Фиорентина серия А Италия трансферы Ясин Адли Футбол

Ясин Адли перешел из «Милана» в «Фиорентину».

«Фиалки» объявили об аренде 24-летнего полузащитника «россонери» с правом выкупа.

По данным журналиста Николо Скиры, стоимость аренды составит 1,5 млн евро. В случае реализации опции выкупа за 10,5 млн евро игрок подпишет контракт до 2029 года.

В своем последнем сезоне в составе «Милана» Адли провел 33 матча в Серии А, Кубке Италии, Лиге чемпионов и Лиге Европы, забив один гол. Его статистика – здесь.

Фото: acffiorentina.com

15 комментариев
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Когда нибудь Милан научится продавать, но это уже совсем другая история
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Неплохой игрок. Жаль, что Пиоли в него не верили Фонсека шансов не дал. Но условиях нормальные. Брали за 8, кажется.
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Ему бы к Итальяно. Но и у Палладино может набрать
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Ответ marchellinos
Им бы за скудетто бороться нужно, а они отдали больше, чем позвали
Какое скудетто, им бы в ЛЧ попасть по итогам сезона с этим физруком фонсекой
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Удачи) где-то да должен заиграть
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Талантливый тип, но слишком уж специфичный по характеристикам. Для всех будет лучше так
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Ответ marchellinos
Им бы за скудетто бороться нужно, а они отдали больше, чем позвали
борьба будет за сверхприбыль - при американских владельцах другого и ждать не стоит)
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Ответ Алексей Игоревич
Ему бы к Итальяно. Но и у Палладино может набрать
В Палладино, как тренера веры больше будет
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Ответ Shawn Caurney
борьба будет за сверхприбыль - при американских владельцах другого и ждать не стоит)
С таким составом и теми результатами , возможными, о сверхприбыли можно забыть. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно играть хорошо. Нужно покупать талантов молодых и потом продавать дорого.
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Ответ marchellinos
С таким составом и теми результатами , возможными, о сверхприбыли можно забыть. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно играть хорошо. Нужно покупать талантов молодых и потом продавать дорого.
так потому и продают больше,чем покупают - главное чтоб плюс был в ближайшем отчёте (жаль,что цистерны с ближнего востока не десантируются в Италию, конечно)
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