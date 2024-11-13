Раньери близок к назначению в «Рому» до конца сезона. Контракт могут подписать сегодня
Клаудио Раньери близок к назначению в «Рому».
73-летний специалист ведет переговоры с владельцами римского клуба в Лондоне. По информации La Gazzetta dello Sport, ему предлагают возглавить команду до конца сезона, а затем перейти на пост в руководстве.
Ожидается, что контракт будет подписан уже сегодня, а завтра Раньери проведет первую тренировку с командой.
«Рома» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков после 12 туров. Раньери уже руководил «джаллоросси» на протяжении двух отрезков своей карьеры – с 2009 по 2011 год и в 2019-м.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
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