Раньери близок к назначению в «Рому» до конца сезона. Контракт могут подписать сегодня

Клаудио Раньери близок к назначению в «Рому».

73-летний специалист ведет переговоры с владельцами римского клуба в Лондоне. По информации La Gazzetta dello Sport, ему предлагают возглавить команду до конца сезона, а затем перейти на пост в руководстве.

Ожидается, что контракт будет подписан уже сегодня, а завтра Раньери проведет первую тренировку с командой.

«Рома » занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков после 12 туров. Раньери уже руководил «джаллоросси» на протяжении двух отрезков своей карьеры – с 2009 по 2011 год и в 2019-м.