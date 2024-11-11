«Рома» уволила Юрича – из-за 12-го места и хаоса в руководстве. Дальше Манчини?

Продержался меньше двух месяцев.

Иван Юрич уволен из «Ромы»: тренер работал меньше двух месяцев. Новая деталь хаоса в римском клубе.

Юрич поругался с игроками и рухнул в таблице

Иван возглавил «Рому» 18 сентября вместо Даниэле де Росси. При нем команда провела лишь 12 матчей: четыре победы, пять поражений и три ничьих. Римляне только 12-е, руководство долго терпеть не стало.

«Мы благодарим Ивана Юрича за его усердную работу в течение последних нескольких недель, – сказано в заявлении «Ромы». – Он справился со сложной ситуацией с максимальным профессионализмом, и за это мы ему благодарны. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем. Поиск нового главного тренера уже начался, его имя будет объявлено в ближайшие дни».

Юрич даже за пару месяцев успел вляпаться в мини-скандал. Тренер поругался с футболистами в раздевалке – в перерыве матча с «Фиорентиной», при счете 1:3, Юрич и защитник Джанлука Манчини поговорили на повышенных тонах, сообщило издание Corriere dello Sport.

Тренер якобы в ярости пришел в раздевалку и упрекнул футболиста в неправильных действиях на поле. Юрич бросил бутылку в Манчини – и едва не попал в Лоренцо Пеллегрини, который стоял рядом с партнером. Манчини затем бросился в сторону Юрича, между ними произошла потасовка.

«Взрывоопасная ситуация». Юрич – жертва хаоса в руководстве

Коротко пересказываем наш сентябрьский пост о проблемах «Ромы».

Хорватского тренера пригласила генеральный директор «Ромы» Лина Соулуку: у нее был конфликт с Де Росси из-за несостоявшегося трансфера Пауло Дибалы. Итальянец ставил его в основу, несмотря на запрет Соулуку. Гречанка продавливала идею отъезда Дибалы в Саудовскую Аравию, а в итоге сменила тренера.

Соулуку хотела заручиться поддержкой игроков: организовала встречу с командой, чтобы узнать мнение о Юриче. Но при этом не пригласила капитана Лоренцо Пеллегрини и вице-капитана Джанлуку Манчини, которых считала преданными Де Росси, пишет Corriere dello Sport.

Команда была на стороне Де Росси, но Соулуку соврала владельцам и настояла на приглашении Юрича. Вскоре руководство об этом узнало – и Соулуку уволили. Теперь вслед за ней отправился и хорват.

Юрич попал в нездоровую ситуацию – вероятно, не хватало поддержки от боссов. Такое мнение еще до увольнения хорвата высказал тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Это взрывоопасная ситуация, которая возникла после увольнения Де Росси. Юрич вынужден играть в горячую картошку, только результаты могут его спасти. Иван – отличный тренер, он хорошо работает и может добиться результатов, если получит поддержку. Ситуация с «Ромой» чрезвычайно сложна, он совсем один и отвечает за все», – посчитал Гасперини.

«Рома» думает о Манчини. Альтернативный вариант – Раньери

La Gazzetta dello Sport утверждает, что руководство «Ромы» хотело бы пригласить Роберто Манчини, а одним из альтернативных вариантов считается Клаудио Раньери. Манчини в октябре ушел из сборной Саудовской Аравии –теперь получит гигантские отступные и, возможно, вернется в Серию А.

Еще боссы римлян общались с окружением Паулу Соузы – тренером лидирующего в лиге ОАЭ «Шабаба» Аль-Ахли. Но из-за необходимости платить отступные за португальца «Рома» думает о другом тренере.

Римлянам порекомендовали рассмотреть бывшего полузащитника и тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Также называются кандидатуры Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Грэма Поттера и Эдина Терзича.

Возвращение уволенного в начале сезона Де Росси не рассматривается.

«В «Роме» тотальный хаос»: за отставкой Де Росси стояла гендир, ее уже убрали за интриги

Фото: IMAGO/Domenico Cippitelli/IPA Sp, Marco Iacobucci/Keystone Press Agency, AFLO/Global Look Press