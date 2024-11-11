Нагельсманн о попадании мяча в руку Кукурелье на Евро: «Я должен похвалить себя за спокойное поведение. До сих пор не понимаю, почему судья не посмотрел повтор»
Юлиан Нагельсманн высказался о скандальном эпизоде в матче с Испанией.
В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте. ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1.
Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тэйлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде.
«Я должен похвалить себя за то, как спокойно я повел себя в той ситуации. Это очень нехарактерно для меня.
Сейчас я не думаю об этом слишком много, потому что больше не могу на это повлиять. До сих пор не понимаю, почему судья не посмотрел повтор», – сказал главный тренер сборной Германии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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