Нагельсманн о попадании мяча в руку Кукурелье на Евро: «Я должен похвалить себя за спокойное поведение. До сих пор не понимаю, почему судья не посмотрел повтор»

Юлиан Нагельсманн высказался о скандальном эпизоде в матче с Испанией.

В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте. ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1.

Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тэйлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде.

«Я должен похвалить себя за то, как спокойно я повел себя в той ситуации. Это очень нехарактерно для меня.

Сейчас я не думаю об этом слишком много, потому что больше не могу на это повлиять. До сих пор не понимаю, почему судья не посмотрел повтор», – сказал главный тренер сборной Германии .