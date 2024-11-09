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  • Пау Виктор о дисциплине Флика: «Очень строгий насчет пунктуальности. Если он скажет быть на поле в 11 часов, а ты не успеешь на три секунды, – это опоздание»
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Пау Виктор о дисциплине Флика: «Очень строгий насчет пунктуальности. Если он скажет быть на поле в 11 часов, а ты не успеешь на три секунды, – это опоздание»

Пау Виктор рассказал о внимательности Ханси Флика к дисциплине.

«Когда он устанавливал правила, меня еще не было в команде, но я увидел их, когда перешел, и меня предупредили, на что мне следует обратить внимание.

Он очень строгий по поводу пунктуальности.

Если он скажет быть на поле в 11 часов, а ты не успеешь на три секунды, для него это опоздание», – сказал нападающий «Барселоны» Пау Виктор в интервью Xapa La Ràdio.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoПау Виктор
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