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Попов о руководителях клубов: «Они не из футбола, посторонние: из «Газпрома», «Лукойла», менеджеры, бухгалтеры. Главное – набить кошелек. И посмотрите на Европу – все бывшие игроки»

Алексей Попов считает, что футбольными клубами в России управляют не те люди.

– Сейчас есть тенденция пытаться растить свою молодежь. Почему не пытаются делать так же с тренерами, а все время пытаются прибегнуть к «волшебной палочке» в виде иностранного тренера?

– Это связано с образованием функционеров, которые стоят у руководства клубов. Кто они такие? Это люди вообще не из футбола, люди без спортивного образования.

Да, сейчас РФС заводит программу по менеджменту, программы ФИФА, УЕФА создаются. Габулов заканчивает этот курс – он работает? Нет. Есть у него какие-то знания? Получил он их? А мы не можем понять, он нигде не работает, и так большинство из них. Вроде есть эти специалисты, но никто им работать не дает, потому что в клубах посторонние люди. Какие-то люди из «Газпрома», из «Лукойла», менеджеры, бухгалтеры, но только не спортивные люди.

Посмотрите в любом европейском клубе, кто стоит у руля: все бывшие футболисты, которые так или иначе получили какое-то элитное образование в менеджменте или еще где-то. Единицы людей, которые стоят у руля клуба и не понимают футбол.

В «Порту» Виллаш-Боаш стал президентом, это люди с футбольным бэкграундом. В России это пока не принято, и когда это изменится, тогда, наверное, изменится и все отношение к футболу, и стратегия его развития. Да, сейчас как раз есть возможность развивать футбол, местных футболистов, свои школы, но этим не занимаются. Возможно, нужно больше времени, возможно, я чего-то не вижу и что-то меняется.

– Это же история про то, что человек из бизнеса приходит в футбол, в котором не особо и разбирается…

– Да, и там начинает бизнес-процессы налаживать, которые, естественно, не работают в спорте. Здесь все совсем по-другому. Может быть, бизнес-процесс он построит правильно, но акцент делается не на том.

– Почему не отдают руководство в качестве посредничества людям из спорта?

– Потому что это большие денежные потоки, и делиться ими никто не хочет.

– Получается, просто жадность?

– Думаю, да. Главное – стратегия развития, это развитие региона, страны, но у нас об этом никто не думает, и главное – набить кошелек. Пока что. Возможно, со временем все поменяется, – сказал бывший защитник «Амкара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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