Мостовой о том, что Станкович назвал его тренером «Ростова»: «Правильно сделал, что такого. Мостовой – известная фамилия. И в нашей стране, и в европейском футболе»

Александр Мостовой отреагировал на оговорку Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака » накануне матча с «Ростовом » (0:1) сказал , что ему нравится игра желто-синих и то, как эту команду тренирует Мостовой . Однако затем сербский специалист несколько раз извинился за данную оговорку, назвав ее «большой ошибкой».

– Станкович назвал меня главным тренером «Ростова»? Я не видел эту цитату.

– Он сначала вас назвал тренером, потом извинился.

– Правильно сделал, что такого. Мостовой – известная фамилия в футболе. И в нашей стране, и в европейском футболе. Не зря же люди помнят.

– Можно ли сказать, что вы у Станковича в голове?

– Хватит. Что вы глупости говорите какие-то, – смеясь сказал бывший футболист сборной России.