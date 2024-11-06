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  • Мостовой о том, что Станкович назвал его тренером «Ростова»: «Правильно сделал, что такого. Мостовой – известная фамилия. И в нашей стране, и в европейском футболе»
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Мостовой о том, что Станкович назвал его тренером «Ростова»: «Правильно сделал, что такого. Мостовой – известная фамилия. И в нашей стране, и в европейском футболе»

Александр Мостовой отреагировал на оговорку Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака» накануне матча с «Ростовом» (0:1) сказал, что ему нравится игра желто-синих и то, как эту команду тренирует Мостовой. Однако затем сербский специалист несколько раз извинился за данную оговорку, назвав ее «большой ошибкой».

Станкович назвал меня главным тренером «Ростова»? Я не видел эту цитату.

– Он сначала вас назвал тренером, потом извинился.

– Правильно сделал, что такого. Мостовой – известная фамилия в футболе. И в нашей стране, и в европейском футболе. Не зря же люди помнят.

– Можно ли сказать, что вы у Станковича в голове?

– Хватит. Что вы глупости говорите какие-то, – смеясь сказал бывший футболист сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoРостов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
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