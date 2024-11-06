Мостовой о том, что Станкович назвал его тренером «Ростова»: «Правильно сделал, что такого. Мостовой – известная фамилия. И в нашей стране, и в европейском футболе»
Александр Мостовой отреагировал на оговорку Деяна Станковича.
Главный тренер «Спартака» накануне матча с «Ростовом» (0:1) сказал, что ему нравится игра желто-синих и то, как эту команду тренирует Мостовой. Однако затем сербский специалист несколько раз извинился за данную оговорку, назвав ее «большой ошибкой».
– Станкович назвал меня главным тренером «Ростова»? Я не видел эту цитату.
– Он сначала вас назвал тренером, потом извинился.
– Правильно сделал, что такого. Мостовой – известная фамилия в футболе. И в нашей стране, и в европейском футболе. Не зря же люди помнят.
– Можно ли сказать, что вы у Станковича в голове?
– Хватит. Что вы глупости говорите какие-то, – смеясь сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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