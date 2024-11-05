«Ахмат» изменил задачу на сезон: «Команда должна сохранить место в РПЛ без стыков»
После 14 туров грозненцы занимают в таблице 15-е место.
«Результата, к сожалению, у «Ахмата» нет. Можно ли отделять игру от результата? Иногда бывает хорошая игра, но нет результата, но это, наверное, в одном матче возможно.
Думаю, нет одной проблемы. Сегодняшний результат — комплекс проблем. Это потеря Бериши с Богосавцем, еще по ходу чемпионата обилие травм. К сожалению, нам еще сильно не везет. В последнем матче не забили пенальти и пропускаем. Пока ситуация такая. Надеюсь, ее выправим.
Если говорить про Ташуева, то давайте пока без кредитов доверия. Мы очень надеемся, что ситуация выправится. К сожалению, наверное, выполнить задачу, поставленную руководством, в этом году будет крайне сложно. На сегодняшний день надо говорить о том, что команда должна сохранить место в РПЛ без стыков», — сказал советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам.
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