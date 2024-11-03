«Барса» интересуется вратарем «Лилля» Шевалье. Каталонцы считают, что он обойдется не дешевле 40 млн евро
«Барселона» интересуется вратарем «Лилля» Люкой Шевалье.
По данным Diario Sport, каталонцы уже начали узнавать некоторые важные детали относительно 22-летнего француза, чтобы в ближайшие месяцы вступить в переговоры и сделать предложение. Трансфер возможен летом.
Усиленный интерес к Шевалье обусловлен тем, что у «Барсы» травмирован Марк-Андре тер Стеген, а насчет игры Иньяки Пеньи есть сомнения. В «Барсе» убеждены, что Шевалье, у которого контракт до 2027 года, не покинет «Лилль» менее чем за 40 миллионов евро.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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