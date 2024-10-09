Все о травмах «Барсы». Почему их так много? Что изменил Флик?

И чем он отличается от Хави?

«Барселона», как и «Реал» , страдает из-за травм на старте сезона: на этот раз вылетел Ферран Торрес. Он пропустит полтора месяца.

Кошмар.

Заявка «Барсы» и так сильно ограничена: сейчас зарегистрировано всего 22 игрока при норме в 25. Большая часть – парни из академии. А что поделать, если травм так много!

Все о травмах «Барсы»: что с Де Йонгом, Араухо и Фати?

Жоан Лапорта говорит, что ставка на молодежь – осознанный шаг. Может, Ханси Флик и рассчитывал на академию, но сейчас просто нет иного выхода. Ключевые игроки вылетают один за другим.

● Френки де Йонг – самый странный сериал: в прошлом сезоне трижды травмировал лодыжку, и врачи опасались, что травма может стать хронической. Френки предложили операцию, а он отказался и готовился к Евро, но ничего не вышло. «Барса» рискнула. Мы расплачиваемся. Нам приходится за это платить», – злился Рональд Куман.

Прошло три месяца. Френки вышел на 15 минут с «Янг Бойз», еще на девять против «Алавеса». Но «Барса» переживает, хочет окончательно покончить с травмой.

● Ансу Фати тоже здоров и мало играет, даже в проходных матчах. Флик поверил в Ансу, решил проверить игрока на предсезонке, но тот не выдержал и вылетел через две недели. Сейчас Фати спокоен и ждет шансов, но тренер пока не доверяет, а испанские медиа отправляют вингера в аренду, есть вариант с «Севильей».

● Андреас Кристенсен – загадка. Помните же, как «Барса», возможно, преувеличила его травму ради регистрации Дани Ольмо? Подтверждений нет, сам датчанин не высказывался на этот счет, его ждут к январю. Андреаса заменяет 33-летний Иньиго Мартинес, тоже травмат, но сейчас хорош.

● Рональд Араухо травмировался на Кубке Америки и пропал с радаров. С ним все сложно: лег на операцию в июле, вернется только зимой. «Барса», похоже, не очень рассчитывает на Араухо, пока он не подпишет новый контракт.

● Марк Берналь неожиданно стал опорником «Барсы», но в 17 лет получил полный разрыв передней крестообразной связки левого колена и повреждение наружного мениска. Ужасная травма.

● Дани Ольмо получил ушиб за Испанию и вернулся в клуб. Флик выпустил Дани в старте на матч с «Жироной», пришлось менять во втором тайме. Микротравмы давно преследуют Ольмо, сейчас пропустит не меньше месяца.

● Фермин Лопес – альтернатива Ольмо, но он и сам травмирован. «Барса» форсировала восстановление, через две недели Лопес приступил к тренировкам и снова травмировался. Вылетел на три недели из-за попыток вернуться раньше, чем положено.

● Ферран Торрес стал важной частью ротации Флика. Но нет, тоже травмировался: в матче с «Алавесом» заменили на шестой минуте, сказались регулярные нагрузки и стресс. И это на фоне критики фанатов и желания «Барсы» его продать.

Подход Хави: игроки чаще отдыхают (не помогло)

Травмы преследуют «Барсу», клуб меняет тренеров – ничего не меняется. Причем подходы Хави и Флика сильно отличаются. Разберем оба.

Когда Хави возглавил клуб, одним из его условий было возвращение доктора Рикарда Пруны. Он работал в «Барсе» с 2006-го по 2020-й и ушел из-за разногласий с президентом Жозепом Бартомеу, тот считал доктора «отголоском прошлого».

Хави понимал: «Барса» просто не знает, как работать с восстановлением после серьезных травм. Самый яркий пример – Усман Дембеле, который вылез из лазарета именно с приходом Хави.

Вспоминаются истории с травмой спины Марк-Андре тер Стегена и проблемы Самуэля Умтити.

За два года количество мышечных травм сократилось, а за игроками стали активнее следить и не нагружать при первых признаках перегрузов. Хави давал выходные, не ставил на интенсивность. Но даже так количество травм оставалось аномально высоким. На финише прошлого сезона перед каждым матчем «Барса» имела в лазарете минимум четверых. Даже ставили рекорд – девять футболистов вне заявки из-за повреждений.

При этом с серьезной травмой вылетел только Гави. Получил ее за сборную, хотя Хави настаивал на отдыхе.

Было много мелких травм. Одна из причин – слабая физическая подготовка игроков, о чем Лапорта говорил еще до отставки Хави.

Подход Флика: упор на нагрузки

Но нет, ничего не изменилось и с приходом Ханси. «Для меня тренировки – это школа. Ты должен выкладываться на 100%», – описывал тренер свой подход на первой пресс-конференции.

Вместе с Хави ушли 13 специалистов. Были уволены физиотерапевт, тренер по физической подготовке, три его помощника и аналитик GPS датчиков. Ключевое изменение: сняли помощника Пруны – Хави Валле. Зато сам доктор Пруна сохранил пост.

С собой Флик пригласил в «Барсу» трех помощников и четырех тренеров по физической подготовке: сделал ставку на физику, интенсивные тренировки.

Игроки оценили: «Мы работаем намного усерднее, чем раньше», – объяснил разницу Педри. – Считаю, что новые тренеры приносят нам огромную пользу».

Главным по тренировкам при Флике стал Хулио Тус. Это ученик экс-тренера «Барсы» Пако Сейруло, трудился там во времена Франка Райкарда. Потом отвечал за физику в «Сарагосе», «Сампдории», «Юве», «Челси», «Интере» и сборной Италии. Его приглашал лично Антонио Конте.

Хулио помогает Пепе Конде, еще один тренер по физической подготовке. Конде даже разработал специальный план восстановления для Фати: пишут, что он буквально ходит за ним и контролирует прямо все процессы.

Посмотрим, поможет ли.

Кресты Карвахаля – уже как минимум десятые в сезоне 😱

Фото: Gettyimages /Aitor Alcalde / Stringer, Denis Doyle / Stringer, Juan Manuel Serrano Arce / Stringer, David Ramos / Staff;Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press