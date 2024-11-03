Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Ламией». Спортс’’ покажет матч в прямом эфире

ПАОК проведет матч 10-го тура Суперлиги Греции против «Ламии» на выезде.

Игру в прямом эфире покажет Спортс’’ с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского – начало в 21:30 мск.

ПАОК идет на 3-м месте в чемпионате с 17 очками, отставая на 1 балл от «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова. «Ламия» занимает 12-е место из 14 команд.

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