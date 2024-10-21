Фонсека перед матчем с «Брюгге»: «Приятно работать после побед – это придает уверенности. Я делаю все ради побед – «Милан» важнее меня или любого игрока»
Паулу Фонсека поделился ожиданиями перед матчем с «Брюгге» в Лиге чемпионов.
– Солнце вновь светит «Милану»?
– Может быть, и это солнце прекрасно. Приятно работать после побед. Это придает уверенности и создает более позитивную атмосферу в команде. Мы должны победить и завтра в Лиге чемпионов.
Я делаю все для того, чтобы «Милан» побеждал, а не для своего удовлетворения. Важен командный принцип, и так будет всегда, потому что «Милан» важнее Фонсеки или любого игрока. Важен не Фонсека или кто-то другой, важен «Милан».
– Увидим ли мы на поле Леау? А что насчет Габбии и Абрахама?
– Леау будет играть с первых минут. Габбия тренировался и чувствует себя хорошо, есть вероятность, что он сыграет. Абрахам – нет. Посмотрим, будет ли он доступен к матчу с «Болоньей», – сказал главный тренер «Милана».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport Italia
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