Александр Мостовой: «Через пару дней определюсь с местом стажировки. Есть клубы на примете»
Александр Мостовой определится с местом прохождения стажировки в ближайшие дни.
«Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.
«Через пару дней уже точно определюсь с местом стажировки. Есть клубы на примете», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените»: «Вариант рассматриваю. После подставы со «Спартаком» приходится идти к тем людям, которые открыты»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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