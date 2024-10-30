Александр Мостовой: «Через пару дней определюсь с местом стажировки. Есть клубы на примете»

Александр Мостовой определится с местом прохождения стажировки в ближайшие дни.

«Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.

«Через пару дней уже точно определюсь с местом стажировки. Есть клубы на примете», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените»: «Вариант рассматриваю. После подставы со «Спартаком» приходится идти к тем людям, которые открыты»