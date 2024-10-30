Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените»: «Вариант рассматриваю. После подставы со «Спартаком» приходится идти к тем людям, которые открыты»
Александр Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените».
Экс-футболист сборной России обучается в тренерской академии РФС с августа 2023 года.
«Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.
«Да, я слышал слова Лички и рассматриваю вариант стажировки. Надо уважать календарь «Динамо», потому что там игры и все прочее.
Тем более после подставы со «Спартаком» приходится не задумываться над этим, а просто спокойно искать вариант и идти к тем людям, которые открыты», – сказал Мостовой.
Также бывший игрок «Спартака» и «Сельты» открыт к возможному сотрудничеству с «Зенитом»: «Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!»
Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Если он захочет приехать – никаких проблем. У нас Аршавин был»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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