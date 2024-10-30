Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените»: «Вариант рассматриваю. После подставы со «Спартаком» приходится идти к тем людям, которые открыты»

Александр Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените».

Экс-футболист сборной России обучается в тренерской академии РФС с августа 2023 года.

«Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.

«Да, я слышал слова Лички и рассматриваю вариант стажировки. Надо уважать календарь «Динамо », потому что там игры и все прочее.

Тем более после подставы со «Спартаком» приходится не задумываться над этим, а просто спокойно искать вариант и идти к тем людям, которые открыты», – сказал Мостовой .

Также бывший игрок «Спартака » и «Сельты» открыт к возможному сотрудничеству с «Зенитом »: «Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!»

Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Если он захочет приехать – никаких проблем. У нас Аршавин был»