В честь Винисиуса Nike планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде в случае выигранного «Золотого мяча»

Nike планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде в честь Винисиуса Жуниора.

Технический спонсор вингера «Реала » намеревался сделать это в случае его победы в борьбе за «Золотой мяч».

В итоге Винисиус занял в голосовании второе место, уступив хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии