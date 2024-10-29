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В честь Винисиуса Nike планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде в случае выигранного «Золотого мяча»

Nike планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде в честь Винисиуса Жуниора.

Технический спонсор вингера «Реала» намеревался сделать это в случае его победы в борьбе за «Золотой мяч».

В итоге Винисиус занял в голосовании второе место, уступив хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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